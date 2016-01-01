الدبلوماسية المغربية تحقق نجاحا نوعيا باتخاذ مالاوي قرار سحب الاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة (صحافة بولونية)

اعتبر عدد من المنابر الاعلامية البولونية ،اليوم السبت ،أن الدبلوماسية المغربية حققت "نجاحا نوعيا" باتخاذ جمهورية مالاوي مؤخرا قرار سحب اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة.



وأكدت ثلاثة منابر إعلامية بولونية ،في مقالات حول أبعاد سحب جمهورية مالاوي اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ،أن هذا القرار يعد "حدثا سياسيا هاما "و "انتصارا قويا للدبلوماسية المغربية" .



فقد ورد في مقال صادر بالموقع الصحافي البولوني "بولسكيي ميديا " ،أن الدبلوماسية المغربية "حققت انتصارا بينا على الساحة الأفريقية" ،بعد أن سحبت جمهورية مالاوي مؤخرا اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة.



واعتبر الموقع الصحافي أن موقف مالاوي "يؤكد الخطوات الحكيمة التي تنهجها الدبلوماسية المغربية ،كما يعكس الطرح الواقعي للمغرب بخصوص قضية الصحراء ،ومبادرته الواعدة لحل هذا النزاع ".



وفي نفس السياق ،أكد الموقع الصحافي البولوني "طي طي جي" TTG أن سحب جمهورية مالاوي الاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة ،هو "موقف شجاع وإيجابي من هذه الدولة الافريقية ،ومن شأن هذا الموقف أن يساهم في حشد الجهود الإقليمية والدولية أكثر فأكثر لحل هذا النزاع الذي طال أمده ".



كما يعتبر قرار جمهورية ملاوي ،حسب الموقع الصحافي البولوني ،"دعما للجهود المبذولة من طرف الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ، من أجل التوصل لحل سياسي دائم ومقبول " .



ومن جهتها ،أكدت الصحيفة البولونية الالكترونية "فيغ" WIG أن سحب اعتراف جمهورية مالاوي بالجمهورية الصحراوية المزعومة له "معنى سياسي عميق ، وسيساهم بكل تأكيد في دفع الدول الافريقية الى اتخاذ مزيد من المواقف الإيجابية لحل هذا النزاع ،الذي يؤثر سلبا على البناء الوحدوي والتنموي لأفريقيا برمتها" .



وأشادت الصحيفة البولونية بموقف مالاوي لكونه يعد "مبادرة وازنة لدعم الجهود الدولية التي تبذل للتوصل الى حل سياسي دائم ومقبول" .