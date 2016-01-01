توقعات أحوال الطقس غدا الأحد 14 ماي

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا الأحد، تشكل سحب منخفضة كثيفة بعض الشيء عند الصباح والليل، بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى وستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية.



وخلال الظهيرة، سيلاحظ نمو بعض السحب الركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، فيما سيظل الطقس مستقرا ومشمسا بباقي جهات المملكة، مع إمكانية هبوب زوابع رملية خفيفة فوق بعض الأقاليم الجنوبية. وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى أحيانا معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب من القطاع الشمالي على العموم بباقي المناطق. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 5 و10 درجات بالمرتفعات، وما بين 17 و22 درجة بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، وما بين 11 و16 درجة بباقي الأرجاء.



وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 18 و23 درجة بالمرتفعات، وما بين 23 و28 درجة بمنطقة طنجة، والمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسواحل الشمالية والوسطى، وما بين 28 و33 درجة بالسهول الداخلية، ومنطقة سوس، والسواحل الجنوبية، والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 30 و35 درجة بالأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي للمملكة.



وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة ومهدية، وهائجا بباقي السواحل وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان عند الصباح وما بين آسفي وسيدي إيفني.