الرئيسية | متفرقات | مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة يسلم سيارتين ودرجات نارية لولاية الأمن بالقنيطرة

مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة يسلم سيارتين ودرجات نارية لولاية الأمن بالقنيطرة

بواسطة أخبارنا المغربية - و.م.ع 54 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font

 

سلم مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة أمس الجمعة بالرباط سيارتين وخمس دراجات نارية لولاية الأمن بالقنيطرة.

وقال رئيس مجلس الجهة السيد عبد الصمد السكال في كلمة بالمناسبة إن هذه المبادرة تندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن ومحاربة الجريمة في الجهة .

وأضاف أن تعزيز خظيرة سيارات الشرطة سيمكن عناصر الأمن من ممارسة مهامهم في ظروف أفضل مشيرا إلى أن مجلس الجهة يعمل من أجل إرساء نظام للمراقبة بالكاميرات بمدينة القنيطرة على غرار ما تم في مدينة الرباط .

وأوضح السيد السكال أن الدعم المقدم لمصالح الأمن يمثل إحدى أولويات الجهة ويأتي تنفيذا للتعهدات المقدمة في هذا الصدد.

وذكر والي الأمن بالقنيطرة السيد عبد الله محسون من جهته بأنه سبق لمصالح الأمن بالمدينة أن استفادت من مجموعة مهمة من الآليات ( 9 سيارات و22 دراجة نارية) قدمها مجلس الجهة برسم سنة 2015-2016.

وتعد هذه المبادرة الهادفة إلى تعزيز الأمن وتسهيل مهام عناصر الشرطة تجسيدا للتعاون الفعال بين مصالح الأمن ومجلس الجهة.

مجموع المشاهدات: 97 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات