انطلاق التكوين بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير ابتداء من الموسم الدراسي 2017 - 2018

تعززت منظومة مؤسسات التكوين العمومي، على مستوى التعليم العالي في أكادير، بإنشاء المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية ، التي سينطلق التكوين بها ابتداء من الموسم الجامعي المقبل 2017- 2018 .



وذكر بلاغ لرئاسة جامعة ابن زهر ـ أكادير أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أعلنت عن فتح باب الترشيح لاجتياز المباراة الخاصة بالولوج إلى المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير برسم الموسم الدراسي القادم الذي يبتدئ شهر شتنبر 2017.



وأوضح البلاغ أن تأسيس مدرسة عليا للتكوين في مجال الهندسة المعمارية جاء على إثر جهود بذلتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، الوصية على المدرسة ، إلى جانب جهود كل من مديرية الهندسة المعمارية بالوزارة نفسها، والمدرستين الوطنيتين للهندسة المعمارية بمراكش والرباط اللتين ستواكبان مراحل التأسيس والانطلاقة لهذه المؤسسة التعليمية العليا.



وقد حظي هذا المشروع بدعم خاص من مجلس جهة سوس ماسة الذي صادق مؤخرا على اتفاقية تعاون وشراكة من أجل إطلاق هذا المشروع، وكذا بدعم من جامعة ابن زهر التي ستحتضن هذه المدرسة وستساندها في ما يخص احتياجاتها التقنية والعلمية ، في انتظار تشييد بناية خاصة بها.



واستنادا للمصدر ذاته ، فإن الجماعة الحضرية لأكادير ، والهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين ، إلى جانب أطراف أخرى مهتمة وذات صلة تدعم بدورها هذا المشروع.



وقد تم عقد لقاء تنسيقي ، إلى جانب القيام بزيارات ميدانية يوم 8 يوليوز الجاري بأكادير من أجل تحديد الإجراءات العملية لافتتاح المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير ، وذلك على إثر سلسلة من اللقاءات الإعدادية التي جرت في الرباط لأجل هذه الغاية.