الرئيسية | متفرقات | تخصيص أزيد من مليون و 137 ألف درهم لدعم برنامج "مليون محفظة" برسم الموسم الدراسي القادم بإقليم وادي الذهب

تخصيص أزيد من مليون و 137 ألف درهم لدعم برنامج "مليون محفظة" برسم الموسم الدراسي القادم بإقليم وادي الذهب

بواسطة أخبارنا المغربية - و.م.ع 55 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font

 

صادقت اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإقليم وادي الذهب، اليوم الخميس، على رصد اعتماد مالي تقديري يبلغ مليون و 137 ألف درهم لدعم برنامج المبادرة الملكية "مليون محفظة" برسم الموسم الدراسي 2017- 2018.

وأفادت معطيات تقديرية للجنة الإقليمية، تم تقديمها خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه والي الجهة عامل إقليم وادي الذهب، لامين بنعمر، بحضور على الخصوص مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمدير الإقليمي ورؤساء المجالس المنتخبة وممثلي المصالح الخارجية، بأن عدد المستفيدين من هذه المبادرة بلغ 11 ألف و 577 تلميذا وتلميذة يدرسون ب 21 مؤسسة تعليمية من الأول إلى السادس ابتدائي.

وأشار ذات المصدر إلى أن عدد المستفيدين بالمجال الحضري بإقليم وادي الذهب بلغ 11 ألف و 486 تلميذا وتلميذة يدرسون ب 19 مؤسسة تعليمية، بينما يستفيد من هذه المبادرة في المجال القروي 91 تلميذا وتلميذة يدرسون بمؤسستين تعليميتين .

وأبرزت المعطيات التقديرية للجنة أن المستفيدين موزعون حسب المستويات الابتدائية الست، على المستوى الأول (2188 تلميذ وتلميذة) ، والثاني (1927)، والثالث (1930)، والرابع (1810)، والخامس (1686)، والسادس (2036).

مجموع المشاهدات: 126 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات