سيدي إفني..المصادقة على مشاريع بأزيد من 20 مليون درهم لفك العزلة عن العالم القروي

صادقت اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية بسيدي إفني، مؤخرا، على 35 مشروعا تندرج في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي اجمالي فاق 20 مليون درهم.



وتهم هذه المشاريع، التي صادق عليها أعضاء اللجنة، التي ترأس أشغالها عامل إقليم سيدي إفني، السيد صالح دحا، بالأساس، فك العزلة عن العالم القروي من خلال تشييد وتوسيع مسالك طرقية، وتعزيز الربط بالماء الصالح للشرب وشبكة الكهرباء، إلى جانب مشاريع تهم الجانب الاجتماعي والصحي وتشجيع الانشطة المدرة للدخل.



وصادقت اللجنة أيضا على اتفاقية كهربة 12 دوارا بجهة كلميم –واد نون في إطار برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، سيستفيد اقليم سيدي افني، في إطارها، من كهربة ستة دواوير بأربع جماعات داخل ترابه .



كما صادقت اللجنة على برنامج التكوين متعدد السنوات وعلى توسيع دائرة المستهدفين من التكوينات المسطرة في إطار هذا البرنامج لتشمل جل المتدخلين في ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالاقليم.