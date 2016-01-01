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إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تضع نظاما للأداء متعدد القنوات

بواسطة أخبارنا المغربية - و.م.ع ساعة واحدة مضت
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أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، اليوم الجمعة، أنها وضعت بتشاور مع الخزينة العامة للمملكة، نظاما للأداء متعدد القنوات، وذلك في إطار رقمنة التدفقات المالية وتعزيز الوسائل الآلية للأداء.

وأوضح بلاغ لإدارة الجمارك أن هذا النظام الجديد للأداء يتيح الإمكانية للفاعلين لتسديد ديونهم الجمركية في كل الوكالات البنكية وعبر الشبابيك البنكية الأتوماتيكية، وللأداء البنكي عبر الهاتف المحمول ومواقع الأبناك على الانترنت، فضلا عن نقاط خدمة القرب.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع هذا النظام وفق تصور يجعل استعماله سريعا وبسيطا، ويتمثل في الارتباط بنظام "بدر" واختيار العمليات الجمركية المراد تسويتها عبر إحدى القنوات سالفة الذكر. ويتوصل الفاعل أوتوماتيكيا بقن الأداء لمباشرة إجراء عملية التسوية. وبعد عملية الأداء، يتوصل الفاعل المعني بالأمر بوصل الأداء عبر البريد الالكتروني. ووضعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة رهن إشارة الفاعلين المعنيين مزيدا من المعلومات حول هذا النظام عبر موقعها الالكتروني (دوبلوفي دوبلوفي دوبلوفي.دوان.غوف.ما) في الفضاء المخصص للمقاولات والمهنيين.

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