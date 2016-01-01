المغرب يشارك في مؤتمر للفرنكفونية للتعليم والتكوين المستمر برومانيا

يشارك المغرب في مؤتمر للفرانكفونية حول التعليم والتكوين المستمر والبحث والتعاون تحتضنه العاصمة الرومانية بوخاريست من الخميس الى يوم غد الأحد تحت شعار ”أقلمة التكوين المستمر ومقترحات مناهج البحث والتعاون الثنائي“. وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أبرزت سفيرة المغرب برومانيا السيدة فوز العشابي أن مشاركة باحثين مغاربة في المؤتمر تعكس متانة العلاقات التاريخية ومتعددة الابعاد بين المغرب ورومانيا بالخصوص في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. ويهدف المؤتمر الى تقوية التبادلات وتقاسم التجارب وبحث سبل التعاون في مجالات البحث العلمي في تخصص طب الاسنان بين رومانيا والدول الافريقية الفرانكفونية. وأفاد بلاغ لسفارة المغرب أن السفيرة أشادت برغبة رومانيا في تقوية التعاون والشراكة مع البلدان الافريقية مؤكدة أن المملكة مستعدة لمواكبة هذه الدينامية التي تستهدف تعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية.



وقالت إن المجموعة الافريقية أرست عددا من المبادرات الرامية الى مقاربات مثلى للتعاون مع البلدان الافريقية ورومانيا بالخصوص في مجال التعليم والبحث العلمي. وينظم هذا اللقاء من طرق كلية طب الاسنان غريغور بوبا بمدينة اياسي رابع اكبر مدينة في رومانيا وبشراكة مع الجمعية الرومانية لطب الاسنان والمؤتمر الدولي لعمداء جراحة الأسنان بالبلدان الفرانكفونية والوكالة الجامعية للفرانكونية. ويمثل المغرب في المؤتمر السيد رفقي شعيب عميد كلية طب الأسنان بالدار البيضاء والسيد حسن الرلحاوي رئيس جمعية الصداقة المغربية الرومانية.



وجاء في البلاغ أن رئيسة المؤتمر السيدة نورينا كونسويلا فورنا عميدة كلية طب الاسنان غريغور بوبا منحت شهادة تقدير للسيدة الاشعبي خلال افتتاح المؤتمر تقديرا لها وتكريما لدعمها الدائم.