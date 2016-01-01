الخطوط الملكية المغربية تفتتح وكالة تجارية جديدة بالداخلة

نظمت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الاثنين بمدينة الداخلة، حفل الافتتاح الرسمي لوكالتها التجارية الجديدة.



وحضر هذا الحفل، على الخصوص، والي الجهة عامل إقليم وادي الذهب لامين بنعمر، مرفوقا بعامل إقليم أوسرد عبد الرحمان الجوهري، ورؤساء المجالس المنتخبة (الجهوي، والإقليمي والجماعي)، وشخصيات مدنية وعسكرية، بالإضافة إلى أطر الخطوط الملكية المغربية، ومهنيي قطاع السياحي.



وقد أنهت الشركة التجديد الكلي لهذه الوكالة المتواجدة بمركز المدينة في شارع إمليل، حي المطار والذي يضم مقرات أكبر العلامات التجارية وأهم الإدارات بالمدينة.



وتستجيب هذه الوكالة الجديدة، الممتدة على مساحة 105 متر مربع، وتتمتع بنظام معلوميات متطور وباحات استقبال مريحة، لمعايير الجودة التي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية وتتسم بكونها فسيحة ورحبة، وذلك من أجل خدمة الزبناء بمهنية وتوفير المساعدة الأكثر نجاعة.



وبهذه المناسبة، قال عثمان بكاري، مدير قطب الزبناء في الخطوط الملكية المغربية، إن إعادة تهيئة وكالة الداخلة تندرج في إطار سياسة الخطوط الملكية المغربية التي تجعل من الزبون محورها الأساسي، حيث تهدف إلى توفير فضاء استقبال قادر على وضع خدمة خاصة للزبناء".



وأشار إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في الاقتراب أكثر من الزبناء وتوفير حلول فعالة لاحتياجاتهم، مبرزا أن الوكالة التجارية الجديدة بالداخلة "تعتبر جزء من البرنامج الرامي إلى تطوير الأقاليم الجنوبية، وذلك من خلال خلق ربط جوي أكبر وإنشاء نقط بيع حديثة في خدمة المواطنين".



وأوضح السيد عثمان بكاري أن مدينة الداخلة تمثل أحد الطرق الجوية الرائدة للشركة على مستوى النقل الداخلي، إذ تقدم الشركة 16 رحلة أسبوعية تربط مطار الداخلة بثلاثة مطارات في المملكة، وهي الدار البيضاء (8 ترددات)، وأكادير (4 ترددات) والعيون (4 ترددات)، كما سيتم تعزيز الخط الجوي بين الدار البيضاء والداخلة بترددين أسبوعيين إضافيين انطلاقا من شهر شتنبر المقبل.