درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الثلاثاء
في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة، يوم غد الثلاثاء، حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية: المدينة الحرارة الدنيا الحرارة العليا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وجدة 22 36 بوعرفة 24 37
الحسيمة 22 32 تطوان 22 31
سبتة المحتلة 22 28
مليلية المحتلة 22 28 طنجة 23 32 القنيطرة 21 27
الرباط 22 26
الدار البيضاء 20 28
الجديدة 21 26 سطات 23 38
آسفي 20 27
خريبكة 26 42
بني ملال 28 42
مراكش 27 44
مكناس 25 42 فاس 27 42
إفران 17 34 تاونات 27 38
الرشيدية 27 38
ورزازات 27 38
أكادير 19 29
الصويرة 20 24
العيون 21 32 السمارة 23 41
الداخلة 20 26
أوسرد 26 44 الكويرة 22 32
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