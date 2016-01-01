مراكش ..الإعلان عن تأسيس منتدى أصدقاء الكاتب العالمي خوان غويتيسولو

أعلن نهاية الأسبوع المنصرم خلال حفل تأبيني للأديب والكاتب الإسباني الراحل خوان غويتيسولو عن تأسيس "منتدى أصدقاء الكاتب العالمي خوان غويتيسولو".



ويضم هذا المنتدى عددا من الوجوه الثقافية من كتاب وفنانين وإعلاميين وفاعلين مدنيين ممن اقتربوا من الراحل أو جمعتهم به صداقات أو اشتغلوا على أعماله الأدبية.



ويهدف هذا المنتدى، بالأساس، إلى مواصلة المشروع الذي نذر الراحل حياته له والمتجلي في صيانة التراث الشفوي لساحة جامع الفناء، والدفاع عن هويتها الثقافية كساحة عالمية للفرجة.



كما يروم المنتدى العمل على حفظ ذاكرة الكاتب العالمي خوان غويتيسولو خلال مقامه بمراكش منذ 1976، والاهتمام بأثره الخالد الذي خلفه على المستوى الأدبي، واستدامة حضوره كرمز مشع لمراكش وقيمة الضيافة الكونية التي تمثلها.



وأقيم هذا الحفل بمبادرة من أصدقاء الراحل، تكريما لهذا المثقف العضوي الذي عشق المدينة الحمراء واختارها للاستقرار بها مند أزيد من 35 سنة حيث ساهم في تبوء ساحتها العريقة جامع الفناء من طرف منظمة اليونسكو مكانة متميزة ضمن التراث العالمي الشفوي.



وتخلل الحفل تقديم كلمات وشهادات من طرف مثقفين وإعلاميين وفاعلين مدنيين وسياسيين في حق المحتفى به عرفانا لما أسداه للأدب والفن والثقافة من خدمات جليلة ولما قدمه الراحل لمدينة مراكش من أعمال في سبيل التعريف بتاريخها وتراثها وحضارتها العريقة.



كما توج هذا اللقاء بإصدار مجموعة من التوصيات من بينها، إطلاق اسم الراحل " خوان غويتيسولو" على إحدى المؤسسات العمومية، أو شارع رئيسي بمدينة مراكش أو الحي الذي كان يقطن به الفقيد، وتحويل مسكنه إلى متحف يحمل اسمه يتضمن كافة إبداعاته وأعماله، يتم فيه الحفاظ على معالم هذا المنزل، وعلى ما يحتويه من أشياء كانت خاصة ومرتبطة بالراحل، وكذا خلق كرسي يحمل اسمه بجامعة القاضي عياض بمراكش.