الانتهاء من أشغال تهيئة عدد من المحاور الطرقية بإقليم طاطا (وزارة)

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أنه تم الانتهاء من أشغال تهيئة عدد من المحاور الطرقية بإقليم طاطا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها للرفع من مستوى خدمات الشبكة الطرقية.



وذكرت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، أنه تم في هذا الصدد الانتهاء من عملية إعادة تكسية الطريق الوطنية رقم 7 على طول 89,4 كيلومتر بين إيسافن وطاطا، حيث بلغت كلفة الأشغال 24 مليون درهم.



كما تم الانتهاء، حسب المصدر ذاته، من بناء قارعة الطريق الإقليمية رقم 1803 بين أقا واميتك على طول 27,5 كيلومتر بكلفة 15 مليون درهم، مما سيقرب مسافة السفر على ساكنة دائرة أقا في اتجاه مدينة أكادير، مركز الجهة، عبر تارودانت بأكثر من 70 كيلومترا.



وأضاف أنه تم على مستوى جماعة تمنارت، الانتهاء من بناء قارعة الطريق الجهوية رقم 107 بين حدود الإقليم مع تزنيت ومنطقة أكمير على طول 21 كيلومترا، وذلك بكلفة بلغت 14 مليون درهم.



وعلى مستوى جماعة تليت، انتهت المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء من أشغال بناء قارعة الطريق غير المصنفة التي تربط جماعة تليت بالطريق الإقليمية رقم 1800 ، على طول 17,7 كيلومترا بكلفة وصلت إلى 13 مليون درهم.



أما بالنسبة لجماعة ألوكوم، فقد تم الانتهاء من أشغال بناء الطريق غير المصنفة التي تربط النخيلة والخريويعة وأغلان بالطريق الجهوية رقم 111 على طول 19,9 كيلومترا بكلفة 22 مليون درهم، وذلك في إطار برنامج التأهيل الترابي في شقه الممول من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.