توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس 20 يوليوز

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الخميس، أن ينتعش الجو بالشمال الغربي للمملكة، لكن سيبقى حارا بكل من الجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية.



كما ستتشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، ستكون مرفوقة بضباب أو أمطار جد خفيفة محليا بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى.



وخلال الزوال والمساء، سيلاحظ ظهور سحب غير مستقرة شيئا ما فوق مرتفعات الأطلس المتوسط، وشمال الأطلس الكبير والمنطقة الشرقية، مع احتمال نزول قطرات مطرية رعدية متفرقة. وستكون السماء غائمة جزئيا بأقصى جنوب البلاد وصافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.



وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن القطاع الغربي بمنطقة طنجة، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي في معظمها بباقي المناطق عموما.



ومن المرتقب أن تهب زوابع رملية داخل الأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.



وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 40 و45 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 35 و39 درجة بجنوب المنطقة الشرقية، وداخل الأقاليم الجنوبية وسهول تادلة، وما بين 30 و35 درجة بالسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وسهول المحيط الأطلسي وسوس، وما بين 24 و29 درجة بالقرب من السواحل والمرتفعات. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج وسيصبح هائجا مساء ومحليا هائجا إلى قوي الهيجان ليلا ما بين أكادير وسيدي إيفني.