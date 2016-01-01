تسليم "جائزة طنجة المتوسط للتميز" للتلاميذ الحاصلين على أعلى معدلات البكالوريا على مستوى طنجة- تطوان

منحت مؤسسة طنجة المتوسط، أمس الأربعاء، "جائزة طنجة المتوسط للتميز" ل14 تلميذا حصلوا على أعلى المعدلات في البكالوريا على مستوى طنجة- تطوان برسم الدورة العادية ليونيو 2017 .



وتندرج هذه المبادرة، المنظمة بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وجمعية آباء التلاميذ، في إطار برنامج مؤسسة طنجة المتوسط الرامي لدعم التربية والتعليم بالجهة، وتتوخى تسليم جوائز التميز للتلاميذ الأكثر استحقاقا وللمؤسسات التعليمية، وذلك للسنة الرابعة على التوالي.



ويتعلق الأمر بأربعة من تلاميذ سلك البكالوريا المهنية بالثانوية التقنية القصر الصغير، وتلميذين من الثانوية التأهيلية تغرامت، وتلميذين من الثانوية التأهيلية القصر الصغير، وتلميذين من الثانوية التأهيلية الإمام الغزالي (عمالة المضيق-الفنيدق)، وتلميذين من الثانوية التأهيلية ابن بطوطة بطنجة، وتلميذ من الثانوية التأهيلية براعم الرازي بتطوان، وتلميذ من المجموعة المدرسية سنابل المعرفة بتطوان.



وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة لطنجة- المتوسط، فؤاد لبريني، أن هذه المبادرة تروم التأكيد مجددا على التزام مؤسسة طنجة المتوسط بالمساهمة، بتعاون مع مختلف الشركاء، في تحسين المستوى الدراسي ومكافأة التلاميذ المتفوقين بالمنطقة، مع تلقينهم مبادئ الانفتاح على الفنون والثقافة والالتزام والتفاني والإبداع.



وقال إن "هذا العمل يرمي إلى النهوض بثقافة التميز والاعتراف ودعم تمدرس هؤلاء الشباب إلى غاية الدراسات الجامعية لتمكينهم من المساهمة في الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها المنطقة"، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تطمح لتكريس الجهود التي يبذلها آباء التلاميذ والهيئة التربوية.



من جهته، أبرز رئيس المجلس الإقليمي للفحص أنجرة، محمد المسيح، أن عمل مؤسسة طنجة المتوسط انتقل من مرحلة الحد من معدل الهدر المدرسي إلى مرحلة تحسين جودة التعليم وتشجيع التميز، مشيرا إلى أن المجلس يدرس إنجاز عدة مشاريع في مجالي التعليم والدعم الاجتماعي للتلاميذ، ويعمل على إعادة تأهيل العديد من المؤسسات المدرسية استعدادا للدخول المدرسي 2017- 2018 .



أما المدير الإقليمي للتربية الوطنية والتكوين المهني بإقليم الفحص- أنجرة، عزوز بن عزوز، فأكد أن هذه المبادرة المبتكرة تتوخى مكافأة التلاميذ الأكثر استحقاقا على مستوى طنجة- تطوان وتجسيد دعم الفاعلين الاقتصاديين المغاربة للمنظومة التربوية عموما، والتلاميذ النجباء بالخصوص، وذلك قصد النهوض بثقافة التميز والاستحقاق كمفتاح للنجاح.



حضر حفل تسليم الجوائز، بالخصوص، عامل إقليم الفحص- أنجرة عبد الخالق مرزوقي، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال منير البويوسفي، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين محمد عواج وعدد من منتخبي المنطقة.