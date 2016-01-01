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توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة 21 يوليوز

بواسطة أخبارنا المغربية - و.م.ع ساعة واحدة مضت
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تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، أن ينتعش الجو بمعظم مناطق المملكة، خاصة بالأقاليم الجنوبية، لكن سيبقى حارا بكل من الجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

كما ستتشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، ستكون مرفوقة بكتل ضباب أو أمطار جد خفيفة محليا بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى.

وخلال الزوال والمساء، سيلاحظ ظهور سحب غير مستقرة شيئا ما فوق مرتفعات الأطلس المتوسط، وشمال الأطلس الكبير والمنطقة الشرقية، ومن المحتمل شرق الواجهة المتوسطية، مصحوبة أحيانا بقطرات مطرية رعدية متفرقة. وسيكون الطقس مستقرا وصحوا نسبيا بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالأقاليم الصحراوية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن القطاع الشمالي إلى غربية في معظمها عموما بباقي المناطق.

ومن المرتقب أن تهب زوابع رملية داخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 39 و 44 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 35 و 40 درجة بجنوب المنطقة الشرقية وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 29 و35 درجة شمال المنطقة الشرقية وسهول تادلة والحوز والرحامنة وتانسيفت وسوس، وستكون ما بين 24 و 29 درجة بالسهول والسواحل الأطلسية والمرتفعات.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين طنجة ومولاي بوسلهام، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي المناطق.

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