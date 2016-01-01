توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت 22 يوليوز

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد السبت، أن تعرف درجات الحرارة بعض الارتفاع، لكن الجو سيبقى حارا شيئا ما إلى حار بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية.



كما ستتشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية بالقرب من السهول الأطلسية الشمالية والسواحل الوسطى. وخلال الزوال، سيلاحظ ظهور سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلس المتوسط، وقد تصل إلى الريف وشرق الواجهة المتوسطية خلال المساء، بينما ستكون السماء غائمة جزئيا بالأطلس الكبير والريف وسايس، وقليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة. ومن المرتقب أن تهب زوابع رملية محلية داخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.



وستهب الرياح معتدلة القوة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الصحراوية، ومن القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى غربية في معظمها عموما بباقي المناطق.



وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار، ما بين 40 و 45 درجة بأقصى الجنوب الشرقي، وما بين 35 و 40 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و35 درجة بالمناطق الداخلية والشمالية والوسطى للمملكة، وكذلك داخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 24 و 29 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل.



وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين طنجة ومهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطانطان، وهائجا بباقي المناطق.