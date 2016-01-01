مجلس النواب يعقد الثلاثاء المقبل جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة

يعقد مجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة عمومية ستخصص للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة التي سيجيب عنها رئيس الحكومة.



وذكر بلاغ للمجلس، اليوم الجمعة، أن هذه الجلسة، التي ستنطلق ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، تنعقد تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.