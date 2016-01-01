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سيدي إفني.. رفع الحظر عن جمع وتسويق الصدفيات على مستوى منطقة سيدي بولفضايل

بواسطة أخبارنا المغربية - و.م.ع 35 دقيقة مضت
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أعلن قطاع الصيد البحري، اليوم الجمعة، أنه تم رفع الحظر عن جمع وتسويق الصدفيات على مستوى المنطقة المصنفة سيدي بولفضايل التابعة لدائرة سيدي إفني.

وأوضح بلاغ لقطاع الصيد البحري أن اللجنة المكلفة بتتبع الوسط البحري والصدفيات تدارست نتائج التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة المصنفة سيدي بولفضايل (منطقة تزنيت) والتي أظهرت استقرارا للوسط وتطهيرا كليا للصدفيات على مستوى المنطقة المذكورة.

من جهة أخرى، أوصى قطاع الصيد البحري المستهلكين بالتزود فقط بالصدفيات المعبأة والحاملة للملصقات الصحية، التي يتم تسويقها بنقط البيع المرخصة (الأسواق الرسمية)، محذرا من أن الصدفيات التي تباع بالتقسيط في أماكن غير مرخص لها لا تتوفر على أي ضمانات صحية وتشكل خطرا على الصحة العمومية.

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