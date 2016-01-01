تعزيز علاقات التعاون محور مباحثات السيد المالكي مع رئيس الجمعية الوطنية الشعبية لغينيا بيساو

شكل تعزيز علاقات التعاون بين المغرب وغينيا بيساو محور مباحثات أجراها رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي، أمس الجمعة بالرباط، مع رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي ورئيس الجمعية الوطنية الشعبية لغينيا بيساو، السيد سيبريانو كاساما، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة الـ70 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي التي احتضنها البرلمان المغربي يومي 20 و21 يوليوز الجاري.



وأفاد بلاغ للمجلس، بأن السيد المالكي نوه خلال اللقاء، بمستوى ونوعية مشاركة البرلمانات الإفريقية في أشغال الدورة الـ70 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، والتي تعكس الثقة والمكانة التي يحظى بها المغرب في الساحة الإفريقية. كما أشاد، على المستوى الثنائي، بالعلاقات التاريخية التي تجمع المغرب وجمهورية غينيا بيساو، مستحضرا زيارة جلالة الملك محمد السادس لجمهورية غينيا بيساو سنة 2015 والتي أعطت دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين.



وأعرب رئيس مجلس النواب عن عزمه تقوية العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين وتكثيف تبادل الخبرات والتجارب بينهما، مشيرا إلى أن مجلس النواب المغربي يولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون البرلماني مع البلدان الإفريقية بصفة عامة ومع جمهورية غينيا بيساو بصفة خاصة، مشيدا في هذا السياق بموقف جمهورية غينيا الاستوائية المساند للوحدة الترابية للمملكة.



من جهته، جدد رئيس الجمعية الوطنية الشعبية لغينيا بيساو دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة، مسجلا أن المغرب يدافع عن قضية عادلة، ومستحضرا دور المملكة المغربية في مساندة كفاح شعب غينيا بيساو من أجل الحرية والاستقلال إبان فترة الاستعمار.



وأكد السيد "كاساما" على أن بلاده تسعى إلى تطوير علاقات التعاون مع المملكة المغربية، وأضاف أن جمهورية غينيا بيساو تعرف إصلاحات عميقة وأن المغرب يشكل نموذجا يحظى بالثقة ويتوفر على خبرات وتجارب هامة يمكن الاستفادة منها في مجالات متعددة.