توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين 24 يوليوز

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الاثنين، أن يكون الجو حارا شيئا ما إلى حار بكل من الجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية والسهول الواقعة غرب الأطلس وداخل سوس.



ويرتقب تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل.



وخلال نهاية الصباح، سيلاحظ ظهور سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلس من المحتمل أن تمتد في ما بعد نحو الجنوب الشرقي والهضاب العليا الشرقية ومن المحتمل أن تعطي زخات ضعيفة محليا رعدية.



وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.



ويرتقب أن تهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بجنوب شرق البلاد ومن القطاع الشمالي أو الغربي عموما بباقي المناطق الأخرى.



وستتراوح درجات الحرارة خلال الليل، ما بين 26 و31 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد وما بين 21 و26 درجة بالمنطقة الشرقية وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت والواجهة المتوسطية وداخل سوس والشياظمة، وما بين 16 و21 درجة بباقي المناطق.



وستتأرجح درجات الحراة خلال النهار ما بين 42 و46 درجة بأقصى الجنوب الشرقي، وما بين 36 و42 درجة بسهول تادلة وتانسيفت والرحامنة وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وداخل كل من اللوكوس والغرب وعبدة والشياظمة وسوس والأقاليم الجنوبية، وما بين 31 و36 درجة بالواجهة المتوسطية والريف والسهول المحيطية، وستكون ما بين 25 و30 درجة بالسواحل المحيطية وبمرتفعات الأطلس.



وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والعرائش، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين العرائش والرباط، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطانطان، وهائجا بباقي السواحل.