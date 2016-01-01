توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء 25 يوليوز

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الثلاثاء، أن يكون الجو حارا شيئا ما إلى حار بكل من الجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية وداخل البلاد.



ويرتقب تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل المحيطية الشمالية والواجهة المتوسطية.



وخلال نهاية الصباح، سيلاحظ ظهور سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلس الكبير، من المحتمل أن تمتد فيما بعد نحو الهضاب العليا الشرقية وأن تعطي زخات ضعيفة محليا رعدية.



وستكون السماء أحيانا غائمة بأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.



ويرتقب أن تهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بجنوب شرق البلاد، ومن القطاع الشمالي عموما بباقي المناطق. كما ستهب زوابع رملية محلية داخل الأقاليم الجنوبية.



وستتأرجح درجات الحرارة خلال الليل ما بين 26 و31 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للمملكة وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 21 و26 درجة بالمنطقة الشرقية وسهول تادلة وتانسيفت والرحامنة والواجهة المتوسطية وداخل سوس والشياظمة، وما بين 17 و22 درجة بباقي المناطق.



أما خلال النهار، فستتأرجح درجات الحرارة ما بين 42 و46 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 36 و42 درجة بسهول تادلة وتانسيفت والرحامنة وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس والهضاب العليا الشرقية والجنوب الشرقي وداخل كل من اللوكوس والغرب وعبدة والشياظمة وسوس والأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و34 درجة بالواجهة المتوسطية والريف وبالسهول المحيطية، وما بين 25 و30 درجة بالسواحل المحيطية وبمرتفعات الأطلس.



وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والرباط وما بين الداخلة والكويرة، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطانطان، وهائجا بباقي المناطق.