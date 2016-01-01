"439 سنة على معركة وادي المخازن: مقاربات متجددة" موضوع ندوة فكرية بالقصر الكبير في 3 غشت المقبل

تنظم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير يوم الخميس 3 غشت المقبل بدار الثقافة بالقصر الكبير، ندوة فكرية في موضوع "439 سنة على معركة وادي المخازن: مقاربات متجددة"، وذلك تخليدا للذكرى 439 لهذه الملحمة الغراء، وفي سياق المبادرات الموصولة التي تضطلع بها، بانتظام وإصرار، لإنعاش وإخصاب الذاكرة التاريخية الوطنية وتثمينها.



وأوضح بلاغ للمندوبية أن هذا المنتدى العلمي، الذي يندرج في سياق مواصلة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير لمبادراتها ومساعيها الحثيثة لاستقراء واستكناه الأحداث والوقائع الفاعلة والمؤثرة في المسار التاريخي لمعركة وادي المخازن، يتوخى خدمة وتأصيل مشروع التنمية التاريخية والمعرفية، وتثمين الموروث التاريخي بتراكماته وحمولته من قيم الوطنية الحقة وشمائل المواطنة الإيجابية والصالحة.



وسيشارك في تنشيط أشغال هذه الندوة الفكرية، المنظمة بتعاون وشراكة مع عمالة إقليم العرائش والمجلس الإقليمي وجماعة القصر الكبير وجماعة السواكن والجمعية المغربية للبحث التاريخي والجمعية المغربية للمعرفة التاريخية وجمعية البحث التاريخي والاجتماعي بالقصر الكبير، صفوة من الأكاديميين والباحثين والمؤرخين والأساتذة الدارسين والمهتمين والمعنيين بورش تدبير الذاكرة التاريخية الوطنية، الذين سيتناولون بالتحليل والتمحيص عددا من المحاور منها على الخصوص "جوانب حضارية في معركة وادي المخازن"، و"معركة الملوك الثلاثة، مصير ثلاث ممالك"، و"الإصلاح العسكري بالمغرب بعد معركة وادي المخازن (1578-1603)" وأيضا "التوجه المغربي نحو إفريقيا بعد معركة وادي المخازن".



واعتبرت المندوبية أن الندوة ستشكل فرصة لمطارحات فكرية واجتهادات وإفادات علمية من شأنها استقراء فصول وأطوار معركة وادي المخازن، ومواصلة التوجه البحثي والأكاديمي والعلمي، وتعميق المبادرات البحثية في الذاكرة التاريخية الوطنية بمضامينها الحضارية والثقافية والقيمية التي تتشكل منها الثروة الوطنية اللامادية لبلادنا، في إطار حوار مفتوح ومنفتح على الراهن والمستقبل.



وذكرت المندوبية بأن تاريخ 4 غشت 1578، يشكل منعطفا تاريخيا حاسما وحدثا نوعيا بارزا على الصعيد الدولي، حيث جرت في هذا اليوم معركة وادي المخازن التي تداولتها المصادر التاريخية بمسميات مختلفة مثل معركة القصر الكبير أو معركة الملوك الثلاثة، في إشارة إلى الملك البرتغالي دون سيباستيان، والسلطان المغربي عبد المالك السعدي والسلطان محمد المتوكل.



وقد جعل المؤرخون من هذه المعركة حدثا مفصليا في التحقيب التاريخي، إذ نقلت العالم من المرحلة الوسيطة إلى الحقبة الحديثة، وذلك بالنظر لقوة وقع الانتصار الذي حققه المغرب على الإمبراطورية البرتغالية الموغلة في الأطماع التوسعية الاستعمارية، حيث كانت لهذه المعركة تداعيات كبرى، سواء على الوضع الداخلي في البرتغال التي تحولت من قوة استعمارية إلى دولة تابعة لإسبانيا، أو على مستوى وضع الدولة المغربية التي ساهم هذا الانتصار في إبعاد الخطر الاستعماري/ الأجنبي عنها ردحا من الزمن. كما أن هذه المعركة كان لها الأثر البالغ في مراجعة القوى الاستعمارية النافذة آنذاك لحساباتها ومواقفها من المغرب الأقصى الذي ظل عالي الكعب ومهاب الجانب.



وبعد مرور حوالي أربعة قرون ونصف على المعركة، تضيف المندوبية، لا تزال الدراسات والأبحاث الأكاديمية منكبة على تفكيك وتحليل ما ارتبط بها من أحداث ووقائع، ولازال سياقها التاريخي، ما قبل المعركة وخلالها وما بعدها، يستهوي الباحثين المغاربة والعرب والأجانب، رغم صدور العديد من الدراسات والمؤلفات التي تناولت معركة وادي المخازن الخالدة.



واعتبرت أن من شأن سعة وتعدد أوراش البحث التاريخي وتعميق وتوسيع دائرة الكتابة التاريخية والتوثيق والتأليف خدمة رسالة حفظ ذاكرة المقاومة المحلية والجهوية والوطنية، لتنهل منها الأجيال الجديدة والناشئة الدروس والعبر والعظات، وتتشبع بقيمها ومثلها العليا في مواجهة التحديات وكسب رهانات البناء والنماء وإعلاء صروح الوطن في مسيرات الحاضر والمستقبل.