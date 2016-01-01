حفل استقبال بلندن على شرف الفريق المغربي المشارك في بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة

أقام سفير المغرب بلندن ، عبد السلام أبو درار مساء الاحد حفل استقبال على شرف الفريق المغربي الذي شارك في بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة المقامة بالعاصمة البريطانية لندن من 14 الى 23 يوليوز الجاري.



وهنأ السفير بالمناسبة اعضاء المنتخب المغربي، وخاصة الابطال الذين احرزوا ميداليات ، ورفعوا العلم الوطني ، مشيدا بأدائهم وبالنتائج المشرفة التي حققوها خلال هذه المنافسة العالمية.



من جهتهم اعرب اعضاء الفريق المغربي الذي كان مرفوقا برئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضات الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، وفريق تقني وطبي واداري ، عن شكرهم لهذا التكريم، مؤكدين انهم قدموا افضل ما لديهم حتى يكونوا في مستوى التطلعات، ويحققوا افضل النتائج.



واحتل المغرب الرتبة الحادية عشر في هذه البطولة التي شارك فيها 1300 رياضي يمثلون مائة بلد.



واحرز الفريق المغربي في المجموع سبع ميداليات ، خمسة ذهبية وواحدة فضية واخرى نحاسية.



وفاز البطل مهدي أفري بميداليتين ذهبيتين في مسافة 400 متر (ت 12 ) و200 متر (ت12)، فيما احرزت البطلة سناء بنهمة ميدالتين ذهبية وفضية في مسافة 1500 متر (ت 13) و400 متر (ت 13 ).



وفاز ايضا البطل محمد امكون بميدالتين واحدة ذهبية في مسافة 400 متر (ت 13) واخرى برونزية في مسافة 800 متر ( ت13). بدوره انتزع البطل يوسف بنبراهيم ميدالية ذهبية في مسافة 5000 متر (ت13).



وضم الفريق المغربي 14 رياضيا ، هم محمد أمكون ، سناء بنهمة ، سعيدة أمودي، ونزهة البركة، وحياة الكرعة، ويسرى كريم، ، وامين الشنتوف، ومهدي افري،ويوسف بنبراهيم، وحفيظ احراك، ومحمد خطابو، وتوفيق مهيدي، و عز الدين نويري، ونبيل رحالي عمري.