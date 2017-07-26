الداخلة .. رصد أزيد من ستة ملايين درهم لبرنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري برسم سنة 2017

رصدت اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإقليم وادي الذهب، في اجتماعها أمس الثلاثاء بالداخلة، اعتمادات مالية قدرت ب6 ملايين و200 ألف درهم لبرنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري برسم سنة 2017.



وتمت خلال هذا الاجتماع، الذي ترأس أشغاله الكاتب العام للولاية محمد سكوكي، بحضور رئيس المجلس الإقليمي لوادي الذهب سيدي أحمد بكار، وأعضاء اللجنة الاقليمية للمبادة الوطنية، المصادقة على نقطتين مدرجتين في جدول أعماله.



وتتعلق النقطة الأولى بمناقشة والمصادقة على برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري برسم سنة 2017، والثانية والأخيرة تتعلق بالمخطط الإقليمي للتكوين والمخطط الاقليمي للتواصل.



وقدم قسم العمل الاجتماعي، خلال هذا الاجتماع، تقريرا مفصلا حول الأحياء ناقصة التجهيز بكل من حي الغفران، وحي المسيرة 1 وحي المسيرة 2، ونوعية الأشغال المرتقب إنجازها بهذه الأحياء والمتمثلة في تبليط الأرصفة وإرساء شبكة الإنارة العمومية، وتعبيد الطرقات بالإسفلت الساخن، وإنجاز مواقف للسيارات.



وبخصوص المخطط الإقليمي للتكوين لسنة 2017، أكد التقرير أنه تمت برمجة ثلاثة دورات تكوينية تهم إدارة المشاريع، وتنمية المهارات الشخصية، وتنمية الإبداع التنظيمي وإشراك المتعاونين، مشيرا إلى أن كل دورة من هذه الدورات الثلاث سيستفيد منها 40 شخصا لمدة ثلاثة أيام، بكلفة تفوق 35 ألف درهم للدورة.



وأشار التقرير، بخصوص المخطط الاقليمي للتواصل للسنة الجارية، إلى أنه تمت برمجة خمسة لقاءات تواصلية حول مواضيع تهم تعزيز قدرات حاملي المشاريع، وتعزيز التنمية المحلية المستدامة، وبناء قدرات الفاعلين وتحسين الأنظمة، مبرزا أن كل لقاء من هذه اللقاءات الخمسة سيستفيد منها 60 شخصا، بكلفة 6 آلاف درهم لكل لقاء.