المغرب يشارك في الدورة ال34 للمعرض العالمي للمنتجات والصناعات الغذائية بكولونيا

يشارك المغرب في الدورة الرابعة والثلاثين للمعرض العالمي للمنتجات والصناعات الغذائية "أنوغا 2017" الذي سينظم في مدينة كولونيا الألمانية خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 11 أكتوبر المقبل .



ويعرف معرض "أنوغا"، الذي يعد من أكبر التظاهرات في مجال الصناعات الغذائية بأوروبا، مشاركة قرابة 7200 عارض من أكثر من 100 دولة وحوالي 160 الف زائر من المهنيين.



وتندرج هذه المشاركة التي تنظمها المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير بدعم من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في إطار تفعيل الاستراتيجيات القطاعية للفلاحة "مخطط المغرب الأخضر"، ولا سيما في ما يتعلق بتنمية الصادرات الزراعية وكذا قطاع الصيد البحري في إطار مخطط "أليوتيس".



وبحسب بلاغ للمؤسسة المستقلة، تشكل مشاركة المغرب في هذا الحدث البارز، فرصة لإبراز جودة المنتجات الغذائية المغربية وتنوعها، نظرا لأهمية هذا المعرض بالنسبة لتجارة المواد الغذائية على المستوى الدولي.



وتروم هذه الفعالية التي ستعرف مشاركة نحو 80 شركة مصدرة، ترويج المنتجات المغربية والتعريف بقدراتها التنافسية من أجل تعزيز مكانتها في السوق الدولية وخاصة السوق الأوروبية .



وسيتم عرض هذه المنتجات في ثلاثة أجنحة تمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 1177 متر مربع. وستقوم الشركات المغربية بتسليط الضوء على جودة وتنوع المنتجات المغربية التي تتمتع اليوم بشهرة عالمية، مثل زيت الزيتون والأسماك المعلبة والشاي والأعشاب العطرية والفواكه والخضروات والأسماك المجمدة وغيرها .



كما ستنظم على مدى أيام المعرض أنشطة للتعريف بالطبخ المغربي، وذلك من أجل جذب أكبر عدد ممكن من الزوار إلى الجناح الوطني، عن طريق تقديم أطباق تقليدية تعتمد في مكوناتها على المنتجات المعروضة، وكذا إبراز ثراء وتنوع فن الطبخ المغربي .



وتعتبر الفلاحة قطاعا استراتيجيا بالنسبة للمغرب ذلك أنها تلعب دورا حاسما في التوازنات الماكرو اقتصادية للبلاد. كما أنها تساهم في حدود 19 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني (15 في المائة بالنسبة للفلاحة و4 في المائة بالنسبة للصناعة الغذائية).