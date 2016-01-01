توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين 2 اكتوبر

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بالسهول الداخلية وبأقصى جنوب البلاد، مع تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل.



كما سيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة نوعا ما عند الزوال وفوق مرتفعات الأطلس الكبير، والسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية مع نزول قطرات مطرية ذات طابع عاصفي، في حين ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.



وستهب الرياح معتدلة إلى قوية بعض الشيء من الشرق بمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة من الشمال الشرقي على الساحل المتوسطي، ومن الجنوب وأحيانا من الشرق بالجنوب الشرقي للبلاد ومن القطاع الشمالي بباقي المناطق.



وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات والهضاب الشرقية، وما بين 21 و26 درجة بالسايس وداخل مناطق كل من الغرب واللوكوس وسوس والسهول المتواجدة غرب الأطلس والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 15 و20 درجة بباقي الأرجاء.



وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 35 و40 درجة داخل اللوكوس والغرب ودكالة وعبدة وسوس وسهول تادلة والحوز والرحامنة وأقصى جنوب شرق البلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 30 و35 درجة بباقي السهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 27 و34 درجة بالقرب من السواحل الشمالية، وما بين 25 و30 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسواحل الوسطى والجنوبية للمحيط الأطلسي، وما بين 20 و25 درجة بالمرتفعات.



وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز ومابين طرفاية وبوجدور وهائجا بباقي السواحل.