أكادير : تنظيم الدورة الخامسة للندوة الدولية للمالية الريادية يومي 4 و 5 دجنبر الجاري

تحتضن المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير (جامعة ابن زهر ) يومي 4 و5 دجنبر الجاري أشغال الدورة الخامسة للندوة الدولية حول المالية الريادية، التي تنظم من طرف مختبر الأبحاث في ريادة الأعمال والتمويل الدقيق، بشراكة مع المركز العالمي للاقتصاد الإسلامي.



وأفاد بلاغ للجهة المنظمة أن هذا الملتقى الدولي، المنظم بتعاون مع مؤسسة "إسرا" (الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية ) بماليزيا، ويحظى بدعم من طرف عدد من الهيئات العالمية،سيتناول موضوع"المالية الإسلامية والتنمية المستدامة : نحو نظام بيئي جديد لتوليد الثروة ".



وحسب المصدر نفسه، فإن أشغال هذا اللقاء العلمي ستنصب بالأساس على مناقشة وتبادل الخبرات الإقليمية والدولية في مجال التنمية المستدامة ودور التمويل الإسلامي، إضافة إلى توعية المقاولين ورجال الأعمال والمستثمرين بأهمية التنمية المستدامة، فضلا عن اقتراح منتجات مالية متوافقة مع الشريعة لتمويل المشاريع التي تسهم في التنمية المستدامة.



ومن المقرر أن يشارك في أشغال هذه الندوة الدولية حوالي 250 من الأكاديميين والأساتذة الباحثين وأخصائيين في مجالات الاستثمار والمالية ، ينتسبون إلى كل من المغرب، والجزائر ، و مصر، وماليزيا، والمملكة العربية السعودية، والعراق، وفرنسا، واليمن، والسودان، واندونيسيا، وتركيا، وكندا، والولايات المتحدة ، وإنجلترا، واللوكسمبرغ ، والهند، والسنغال، وسلطنة عمان، وفلسطين، والأردن ، والبحرين.



وعلى هامش هذا الملتقى العلمي العالمي، الذي سيناقش حوالي 130 ورقة بحثية، خلال جلسات عامة ، وورشات موازية، سيتم التوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة وتعاون بين جامعة ابن زهرـ أكادير من جهة، وجامعة مارا الماليزية ، وجامعة زعيم إسطنبول، ومؤسسة "إسر" بماليزيا من جهة ثانية.