روسيا.. تنظيم مؤتمر دولي بموسكو تحت شعار "برلمانيون ضد المخدرات" بمشاركة مغربية

يحتضن مجلس الدوما الروسي (الغرفة السفلى للبرلمان)، يوم غد الإثنين، أشغال مؤتمر دولي تحت شعار "برلمانيون ضد المخدرات" ،بمشاركة وفد برلماني مغربي .



ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر ،الذي تترأسه السيدة آمنة ماء العينين، نائبة رئيس مجلس النواب عن حزب العدالة والتنمية، كلا من السيد السالك بولون، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالمجلس، والسيد خالد البوقرعي، عضو المجلس عن حزب العدالة والتنمية، والسيد عبد الرحيم عثمون، عضو المجلس عن حزب الأصالة والمعاصرة.



وقالت السيد آمنة ماء العينين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة ، إن رهانات المشاركة المغربية في هذا المؤتمر الدولي ،الذي ستلتئم خلاله وفود 41 بلدا ،تتلخص أساسا في تبادل التجارب والاطلاع على الممارسات الدولية الفضلى في مجال محاربة المخدرات ،خاصة على مستوى الأدوار البرلمانية في التشريع وتقييم السياسات العمومية.



كما تتوخى المشاركة المغربية، حسب ذات المصدر، التعريف بتجربة المغرب الرائدة في مجال محاربة المخدرات العالمية والاتجار فيها ،خاصة وأن المغرب صادق على الاتفاقيات الأممية الثلاث ،وانخرط كذلك في الجهود التي يقودها المكتب الأممي للمخدرات والجريمة للتصدي لظاهرة الاتجار في المخدرات ،وتنفيذ وأجرأة التوصيات الهامة التي صدرت عن الدورة الثلاثين للجمعية العامة المتضمنة لقرار حول التعاون الدولي من أجل مواجهة ظاهرة المخدرات العالمية ،حيث انخرط المغرب فعليا في اتفاقيات اقليمية وجهوية لتنسيق الجهود في هذا المجال.



ويتضمن برنامج التظاهرة ثلاث مجموعات عمل تهم "دور القانون والتشريعات" و"المخدرات والصحة العالمية" و"أدوار المنظمات".



ومن المرتقب أن يتوج المؤتمر بإصدار توصيات تدعم جهود الدول والمنظمات والمؤسسات العلمية والأكاديمية للتصدي للظاهرة، كما يرتقب أن تركز التوصيات على أدوار البرلمان في هذا المجال.