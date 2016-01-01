المغرب يشارك بريكيافيك في القمة السنوية للنساء السياسيات الرائدات عبر العالم
شارك المغرب ما بين 28 و30 نونبر الماضي، بمدينة ريكيافيك عاصمة إيسلندا، في القمة السنوية للنساء السياسيات الرائدات عبر العالم . وذكر بلاغ لمجلس النواب اليوم الاثنين، أن وفدا من المجلس برئاسة السيدة حياة بوفراشن، نائبة الرئيس شارك في هذا المؤتمر الرفيع المستوى الذي يعتبر اجتماعا فريدا من نوعه للنساء السياسيات الرائدات، حيث جمع ما لا يقل عن 400 من القيادات السياسية النسائية تمثل حوالي 100 دولة من جميع أنحاء العالم، منهن نساء في قمة الهرم السياسي من رئيسات لدول ورئيسات حكومات، ورئيسات برلمانات، ووزيرات وسفيرات.
وأضاف البلاغ أن الوفد المغربي ساهم بمداخلات هامة في الجلسة العامة على الخصوص، شملت مواضيع سياسية واقتصادية، وسلطت الضوء على دور النساء السياسيات المسؤولات بالمملكة المغربية في التنمية، كما أبرزت السيدة بوفراشن في كلمتها بالمناسبة، الدور الريادي للمغرب في الساحة الإفريقية وعلى المستوى الاقتصادي على الخصوص.
وضم الوفد المغربي كذلك النائبة أسماء غلالو، والنائبة ميمونة أفتاتي والنائبة بديعة الفلالي.
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