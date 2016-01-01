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توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء 6 دجنبر

بواسطة أخبارنا المغربية - و.م.ع 35 دقيقة مضت
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تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الأربعاء، أن يظل الطقس باردا بالمرتفعات والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والهضاب، فضلا عن تكون صقيع محلي بالمرتفعات والمنطقة الشرقية.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بمجموع ربوع المملكة، مع هبوب زوابع رملية بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية ومنطقة طنجة، وشرقية ضعيفة إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 07 وناقص درجة بالمرتفعات والهضاب العليا، وما بين صفر درجة و4 درجات بشمال المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي والسايس وداخل الغرب والشاوية، وما بين 04 و08 درجات بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، وما بين 10 و15 درجة بالسواحل والأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و20 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 07 و12 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 12 و17 درجة شمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وما بين 17 و22 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الصحراوية، وما بين 23 و28 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالواجهة الأطلسية.

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