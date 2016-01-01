الرئيسية | اقتصاد | المغرب الأول عربيا وضمن الثلاثة الأوائل إفريقيا في ...إنتاج وتصدير الخمور

المغرب الأول عربيا وضمن الثلاثة الأوائل إفريقيا في ...إنتاج وتصدير الخمور

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
المغرب الأول عربيا وضمن الثلاثة الأوائل إفريقيا في ...إنتاج وتصدير الخمور

 

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

كشفت منظمة الصحة العالمية في تقرير صادر عنها عن لائحة الدول التي تتربع على عرش إنتاج وتصدير المشروبات الكحولية في إفريقيا حيث احتل المغرب المرتبة الثانية من حيث التصدير والثالثة فيما يخص الإنتاج.

تقرير المنظمة العالمية جاء فيها أن الفرد الواحد في المغرب يستهلك لتر واحد ونصف من الخمور شهريا أي ثلاثة أضعاف أكثر من متوسط الاستهلاك العالمي من هذه المادة المحرمة شرعا.

هذا وبلغ إنتاج المغرب من الخمور 40 مليون لتر في السنة الماضية مما يجعله في الرتبة الأولى عربيا .

مجموع المشاهدات: 604 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات