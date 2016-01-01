المغرب الأول عربيا وضمن الثلاثة الأوائل إفريقيا في ...إنتاج وتصدير الخمور

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

كشفت منظمة الصحة العالمية في تقرير صادر عنها عن لائحة الدول التي تتربع على عرش إنتاج وتصدير المشروبات الكحولية في إفريقيا حيث احتل المغرب المرتبة الثانية من حيث التصدير والثالثة فيما يخص الإنتاج.

تقرير المنظمة العالمية جاء فيها أن الفرد الواحد في المغرب يستهلك لتر واحد ونصف من الخمور شهريا أي ثلاثة أضعاف أكثر من متوسط الاستهلاك العالمي من هذه المادة المحرمة شرعا.

هذا وبلغ إنتاج المغرب من الخمور 40 مليون لتر في السنة الماضية مما يجعله في الرتبة الأولى عربيا .