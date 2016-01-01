صفعة .. أوبك: اجتماع الجزائر غير رسمي وتشاوري فقط

أخبارنا المغربية – عبد الرحيم القــاسمي

على ما يبدو فإن الرحلات المكوكية التي قام بها مسؤولون جزائريون الى عدة عواصم عربية وغربية ،بهدف إعادة الإستقرار إلى سوق النفط ،قد باءت بالفشل ؛إذ أعلن الأمين العام لمُنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) "محمد باركيندو" أن الاجتماع الذي تعقده المُنظمة في 27 من الشهر الجاري في الجزائر،سيكون "تشاوريا فقط".

الأمين العام لـ "أوبك" ،أضاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن الاجتماع "غير رسمي" ،و"لن يؤدي إلى اتخاذ قرارات" بخلاف الاجتماع الذي عقد في وهران سنة 2008.

يُذكر أن وزير الطاقة الجزائري ،نور الدين بوطرفة ،قال الأسبوع الماضي في موسكو أن اجتماع الجزائر سيكون "فرصة للتوصل إلى اتفاق يُسهل الاستقرار في سوق النفط"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.