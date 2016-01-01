دراسة : المغاربة ينفقون أكثر على اقتناء هذه الأشياء
أخبارنا المغربية :
كشف تقرير معهد ماكنزي، أن المغربي لو توفر لديه المال الوفير، فإنه سينفق أكثر على اقتناء الملابس والشامبو والصابون والمشروبات الغازية، حيث إن 62 بالمائة من المغاربة سينفقون أكثر على اقتناء الملابس، متفوقين بذلك على باقي دول القارة الإفريقية، التي شملها التقرير.
وأضاف التقرير الذي نشرته يومية "المساء" ، أن 18 بالمائة من المغاربة سينفقون أموالهم على شراء الشامبو والصابون، محتلين المركز الأول أيضا من ضمن الدول الإفريقية الست التي شملها التقرير، والمتمثلة في إثيوبيا وغانا وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، فيما سينفق 28 بالمائة من المغاربة أموالهم على اقتناء اللحم، مقابل 9 بالمائة سينفقون أموالهم على المشروبات الغازية.
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