الرئيسية | اقتصاد | دراسة : المغاربة ينفقون أكثر على اقتناء هذه الأشياء

دراسة : المغاربة ينفقون أكثر على اقتناء هذه الأشياء

بواسطة أخبارنا المغربية 48 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
دراسة : المغاربة ينفقون أكثر على اقتناء هذه الأشياء دراسة : المغاربة ينفقون أكثر على اقتناء هذه الأشياء

أخبارنا المغربية :

كشف تقرير معهد ماكنزي، أن المغربي لو توفر لديه المال الوفير، فإنه سينفق أكثر على اقتناء الملابس والشامبو والصابون والمشروبات الغازية، حيث إن 62 بالمائة من المغاربة سينفقون أكثر على اقتناء الملابس، متفوقين بذلك على باقي دول القارة الإفريقية، التي شملها التقرير. 

وأضاف التقرير الذي نشرته يومية "المساء" ، أن 18 بالمائة من المغاربة سينفقون أموالهم على شراء الشامبو والصابون، محتلين المركز الأول أيضا من ضمن الدول الإفريقية الست التي شملها التقرير، والمتمثلة في إثيوبيا وغانا وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، فيما سينفق 28 بالمائة من المغاربة أموالهم على اقتناء اللحم، مقابل 9 بالمائة سينفقون أموالهم على المشروبات الغازية.

مجموع المشاهدات: 288 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات