حداد يهدر 700 مليون على دراسة مؤجلة

أخبارنا المغربية :

أهدر لحسن حداد، وزير السياحة، مبلغ 700 مليون خلال تمويل دراسة حول تقييم أوراش "رؤية 2020"، التي أطلقها قبل أزيد من خمس سنوات ياسر الزناكي، وزير السياحة السابق، مستشار الملك حاليا، موضحة أن الدراسة التي كان يترقب أن يقدمها حداد في يونيو الماضي، مازالت مركونة على رفوف الوزارة.

وأكدت اليومية أن الدراسة سيرثها خلف حداد، والذي سيقرر عرض نتائجها أو التخلي عنها.

وأوضحت المصادر، نقلا عن مصدر مهني، أن حداد قام بتفويت إنجاز الدراسة في فبراير الماضي إلى مكتب الدراسات المعروف "بوسطن كونسيلتينع غروب" لغاية تقييم الحصيلة نصف المرحلية للاستراتيجية الوطنية للسياحة