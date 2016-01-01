الرئيسية | اقتصاد | حداد يهدر 700 مليون على دراسة مؤجلة

حداد يهدر 700 مليون على دراسة مؤجلة

بواسطة أخبارنا المغربية 35 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
حداد يهدر 700 مليون على دراسة مؤجلة حداد يهدر 700 مليون على دراسة مؤجلة

أخبارنا المغربية :

أهدر لحسن حداد، وزير السياحة، مبلغ 700 مليون خلال تمويل دراسة حول تقييم أوراش "رؤية 2020"، التي أطلقها قبل أزيد من خمس سنوات ياسر الزناكي، وزير السياحة السابق، مستشار الملك حاليا، موضحة أن الدراسة التي كان يترقب أن يقدمها حداد في يونيو الماضي، مازالت مركونة على رفوف الوزارة.

وأكدت اليومية أن الدراسة سيرثها خلف حداد، والذي سيقرر عرض نتائجها أو التخلي عنها.

وأوضحت المصادر، نقلا عن مصدر مهني، أن حداد قام بتفويت إنجاز الدراسة في فبراير الماضي إلى مكتب الدراسات المعروف "بوسطن كونسيلتينع غروب" لغاية تقييم الحصيلة نصف المرحلية للاستراتيجية الوطنية للسياحة

مجموع المشاهدات: 35 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات