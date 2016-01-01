انخفاض الفاتورة الطاقية للمغرب ب 25,1 في المائة حتى متم غشت 2016

أفاد مكتب الصرف بأن الفاتورة الطاقية للمغرب سجلت تراجعا بنسبة 25,1 في المائة في متم شهر غشت 2016 ، إذ بلغت 34,701 مليار درهم، مقابل 46,299 مليار درهم سنة قبل ذلك.



وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية برسم غشت 2016 ، أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض مقتنيات غاز النفط ومحروقات أخرى ب 19,4 بالمائة والطاقة الكهربائية ب 30,4 بالمائة.



كما أشار المكتب، في إحصائياته المؤقتة، إلى تراجع مقتنيات الزيت الخام للنفط.



وأشار المكتب إلى أنه على الرغم من تراجع المنتجات الطاقية، فقد ارتفعت الواردات بنسبة 6,5 في المائة (267,639 مليار درهم مقابل 251,371 مليار درهم متم غشت 2015)، موضحا أن هذا الارتفاع يعزى أساسا إلى ارتفاع مقتنيات مواد التجهيز (زائد 22,5 في المائة) والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 16 في المائة ) والمواد الغذائية (زائد 16,9 في المائة) والمواد نصف المصنعة (زائد 8 في المائة).



كما عرفت المبادلات الخارجية للمغرب، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، تفاقم عجز الميزان التجاري بأزيد من 13,9 مليار درهم، لتصل نسبة العجز إلى 13 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.