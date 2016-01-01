الرئيسية | اقتصاد | هذا هو مصدر ثروة أغنياء المغرب

هذا هو مصدر ثروة أغنياء المغرب

بواسطة أخبارنا المغربية 54 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
هذا هو مصدر ثروة أغنياء المغرب

أخبارنا المغربية 

في عددها الصادر غدا، قال يومية المساء أن الثروة بالمغرب مصدرها الإرث والاستثمار في القطاع المالي، بخلاف بعض دول العالم التي يعتمد الأثرياء فيها على تأسيس الشركات أو الاستثمار في العلاقات التجارية والسياسية.

و استنادا للخريطة التي نشرها موقع «هاو ماتش» فإن 50 بالمائة من الأثرياء المغاربة راكموا ثروتهم من الإرث، فيما صنع 50 بالمائة ثروتهم عبر الاستثمار في القطاع المالي، لتبلغ نسبة الأثرياء المغاربة في العالم 0.2 بالمائة.

يشار إلى أن عدد الأثرياء في المغرب بلغ 4800 مليونير يتوزعون على مختلف المدن المغربية، فيما بلغ عدد الأثرياء المغاربة 2400 ثري بالعاصمة الاقتصادية وحدها.

مجموع المشاهدات: 624 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات