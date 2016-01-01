هذا هو مصدر ثروة أغنياء المغرب
أخبارنا المغربية
في عددها الصادر غدا، قال يومية المساء أن الثروة بالمغرب مصدرها الإرث والاستثمار في القطاع المالي، بخلاف بعض دول العالم التي يعتمد الأثرياء فيها على تأسيس الشركات أو الاستثمار في العلاقات التجارية والسياسية.
و استنادا للخريطة التي نشرها موقع «هاو ماتش» فإن 50 بالمائة من الأثرياء المغاربة راكموا ثروتهم من الإرث، فيما صنع 50 بالمائة ثروتهم عبر الاستثمار في القطاع المالي، لتبلغ نسبة الأثرياء المغاربة في العالم 0.2 بالمائة.
يشار إلى أن عدد الأثرياء في المغرب بلغ 4800 مليونير يتوزعون على مختلف المدن المغربية، فيما بلغ عدد الأثرياء المغاربة 2400 ثري بالعاصمة الاقتصادية وحدها.
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