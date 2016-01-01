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المغاربة يتصدرون قائمة الحاصلين على جنسيات أوروبية

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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المغاربة يتصدرون قائمة الحاصلين على جنسيات أوروبية المغاربة يتصدرون قائمة الحاصلين على جنسيات أوروبية

أخبارنا المغربية :

كشف تقرير لمنظمة "آفاق الهجرة العالمية ل 2016" أن المغرب حل على قائمة الدول التي منح مواطنوها الجنسية الفرنسية والبلجيكية والاسبانية والايطالية والهولندية خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2014،  وأن 10 دول منحت جنسيتها ل 569 ألفا و703 مغاربة خلال عقد من الزمن. 

وأكد التقرير، الذي أعدته هذه المنظمة التي يوجد مقرها الرئيسي بباريس، أن المغاربة تصدروا لائحة الأجانب الحاصلين على الجنسية البلجيكية بعد أن بلغ مجموعهم 79 ألف و130 خلال الفترة بين عامي 2004 و2014، وفق ما أوردته يومية " رسالة الأمة".

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