هذا هو الحل الوحيد لانقاذ ساكنة تطوان و النواحي من العطش خلال الأشهر القادمة

أخبارنا المغربية ـ مريم الشملالي

علم موقع أخبارنا من مصادر داخل شركة أمانديس المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء ، أنه انطلاقا من الشهر المقبل سيتم قطع تزويد المنازل بالماء الصالح للشرب في أوقات متفرقة من اليوم من أجل تدبير ازمة نذرة المياه وترشيد إستهلاكها بالمدينة، على أن يتم اشعار الساكنة بأوقات قطع التزويد و اطلاقه .

و كانت وكالة الحوض المائي اللوكوس مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، قد عقدت مؤخرا اجتماعا طارئا لتدارس كيفية التعامل مع النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب الذي يهدد ساكنة عمالتي تطوان والمضيق-الفنيدق بالعطش خلال الأشهر القادمة، وخلصت الى امكانية قطع تزويد المنازل بالماء الصالح للشرب، على اعتبار أنه الحل الوحيد في هذه المرحلة على أمل نزول أمطار الخريف التي ستساعد في توفير كميات إضافية مهمة من المياه.

يذكر أن نسبة استهلاك المياه بعمالتي تطوان والمضيق الفنيدق ارتفعت بشكل ملفت جدا مع بداية ذروة الفترة الصيفية، مما عجل بتدني مستوى المياه خاصة في سد أسمير، فيما سد النخلة نفسه يعيش خصاصا كبيرا منذ مدة، بسبب نسبة الأتربة التي تملؤه وتقلل من نسب الملء حتى في الفترات المطيرة.