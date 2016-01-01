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والي بنك المغرب يعلنها صراحة: شركات التوزيع هي المستفيدة من تحرير الحكومة لأسعار المحروقات وليس المواطن

بواسطة أخبارنا المغربية 25 دقيقة مضت
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والي بنك المغرب يعلنها صراحة: شركات التوزيع هي المستفيدة من تحرير الحكومة لأسعار المحروقات وليس المواطن

 

أخبارنا المغربية : المهدي الوافي

كشف عبد اللطيف جواهري، والي بنك المغرب، عن الحقيقة التي لطالما حاولت حكومة عبد الاله بنكيران إخفاءها عن المغاربة وهي تزين لهم الفوائد الكبيرة التي سيجنيها الاقتصاد المغربي من قرار تحرير أسعار المحروقات الذي دخل إلى حيز الوجود في السنة الجارية.

والي بنك المغرب أكد في لقاء نظم حول المالية العمومية أن المستفيد الوحيد من قرار تحرير أسعار المحروقات هو شركات التوزيع وليس المواطن الذي لازال يشتري الغازوال والبنزين بنفس الثمن .

وأضاف الجواهري أن الأرقام التي يتوفر عليها تؤكد أن شركات التوزيع راكمت أرباحا طائلة بعد اتساع هامش الربح، خاصة وأن الأسعار الداخلية لم تواكب الانخفاض الكبير الذي عرفه سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

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