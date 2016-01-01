خبر سيئ للمغاربة، الدول المصدرة للنفط تتفق على خفض الإنتاج وارتفاعات قادمة في أسعار البترول

أعلنت كل من السعودية وإيران عن توصلهما إلى اتفاق وصف بالتاريخي مساء أمس الأربعاء في الجزائر لتخفيض إنتاج النفط من أجل دعم الأسعار التي تراجعت منذ فترة طويلة بسبب العرض المفرط في الأسواق.

وفي ختام اجتماع استمر نحو 6 ساعات ومشاورات استغرقت أسابيع، أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مساء الأربعاء أنها قررت خفض إنتاجها الى ما بين 32,5 و33 مليون برميل يومياً، بينما كان الإنتاج يبلغ 33,47 مليون برميل في غشت الماضي، حسب وكالة الطاقة الدولية. وهو أكبر خفض في الإنتاج منذ الخفض الذي أقر بعد انخفاض الأسعار خلال أزمة 2008.

وقال وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة الذي يرأس الاجتماع، في مؤتمر صحفي إن “الاجتماع كان طويلاً جداً لكنه تاريخي”. وأضاف أنه مع أن السوق تصدر “إشارات إيجابية”، خصوصاً تراجع في المخزونات وطلب ثابت، “علينا تسريع إعادة التوازن الى السوق”.

من جانبه، عبر وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة عن ارتياحه للاتفاق. وقال إن “أوبك اتخذت اليوم قراراً تاريخياً”.

وأضاف أن قرار “أوبك يسمح للمنظمة باستعادة وظيفة (المراقبة) للسوق النفطية وهي الوظيفة التي فقدتها منذ مدة طويلة”. وأكد أن “هذا القرار اتخذ بالإجماع ومن دون تحفظ”، موضحاً أن الاجتماع غير الرسمي تحول الى جلسة استثنائية للمنظمة لإتاحة إمكانية اتخاذ قرار.