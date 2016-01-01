العماري : يجب اقتسام نتائج النمو الاقتصادي بالتساوي على المواطنين

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قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، السيد إلياس العماري، إنه يتعين العمل على اقتسام نتائج النمو الاقتصادي بالتساوي بين المواطنين بنفس الدرجة التي يتم بها اقتسام انعكاسات الأزمة الاقتصادية.



ووعد العماري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مهرجان خطابي نظمه حزب الأصالة والمعاصرة، مساء أمس الأربعاء بطنجة، بإرساء تعاقد اجتماعي بمقاربة تشاركية وبإعمال آليات الحوار والتشاور والإنصات ورد الاعتبار للمرأة وتمكينها من إثبات حضورها في مختلف مواقع المسؤولية، وذلك استنادا إلى مرجعية الحزب المبنية على خيار" الديمقراطية الاجتماعية".



كما التزم بالدفاع بقوة وحزم عن مطالب الساكنة المحلية ، لاسيما في مجال التعليم والتشغيل والصحة والبنى التحتية، مشددا على أن هذا الالتزام ليس مرتبطا بما سيحققه الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة.



وبعد أن انتقد عدم وفاء الحكومة الحالية بوعودها، خاصة في مجالات التشغيل والصحة والتعليم، أشار العماري إلى أن البرنامج الانتخابي الذي يستند إليه حزب "الجرار" طموح ويتوخى المساهمة في تحقيق التطور الاقتصادي بالمغرب، ويستجيب لانتظارات وتطلعات المواطنين.



وتابع أن هذا البرنامج لم يأت من فراغ بل مبني على تقييم علمي وموضوعي للوضعية الاقتصادية الراهنة.



ويخوض حزب الأصالة والمعاصرة غمار المنافسة الانتخابية تحت شعار "التغيير الآن"، بالالتزام، في إطار برنامجه الانتخابي، ب"إنصاف النساء والشباب والفئات الهشة والطبقة المتوسطة والأجراء، وتقوية المقاولات الصغرى والمتوسطة، باعتماد آليات تجسد مقتضيات الدستور التي تنص على إرساء نهج تعاقدي متين، يرسخ ثقافة الحكامة والمسؤولية والمحاسبة في تدبير الشأن العام، ويراهن على الاستجابة لمتطلبات التنمية وخلق الثروة وحسن توزيعها وتوفير مناصب الشغل. يشار إلى أن عدد لوائح الترشيح التي ستخوض غمار المنافسة في الاستحقاقات التشريعية المقبلة، على مستوى إقليم العرائش، بلغ 9 لوائح تتبارى على أربعة مقاعد برلمانية.