مجموعة البنك الشعبي تحصل على شهادة إيزو 9001
أعلنت مجموعة البنك الشعبي عن حصولها مؤخرا على شهادة إيزو 9001:2008 بالنسبة لكافة أنشطتها .
وتشمل هذه الشهادة التي يسلمها مكتب (فيريتاس)، أنشطة الصرف النقدي والخاص بالسندات، كما تتيح للبنك ، عبر مختلف بنياته، الاستجابة لمعايير الجودة وفق المعايير الدولية .
وأبرز البنك أن هذه الخطوة تعزز موقع المجموعة،كمرجع على المستويين الوطني والجهوي، بعرض متكامل ومتنوع من المنتجات والخدمات التي تستجيب للشروط القانونية والتنظيمية.
وقال إن الحصول على هذه الشهادة، "يعكس أيضا الأداء الجيد للمؤسسة ويتوج عمل كافة الفرق التي تعبأت لتفعيل نظام إدارة الجودة".
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