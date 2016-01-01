بعد البرتغالي رونالدو، النجم توتي يحول أمواله نحو المغرب

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

أفادت وسائل إعلام إيطالية أن نجم نادي روما والمنتخب الإيطالي سابقا فرانشيسكو توتي قرر الاستثمار بالمغرب وتحديدا بمدينة مراكش ذات الصيت العالمي.

وأضافت ذات المصادر أن توتي شرع في الإعداد لإنشاء منتجع سياحي بالمدينة الحمراء والذي سيكون من الفئة الفاخرة.

هذا وكان النجم البرتغالي رونالدو قد اختار مراكش أيضا لإنشاء وحدة تابعة لسلسة فنادقه الفخمة والتي ينوي أن يقيم لها فروعا في أشهر المدن العالمية.