لالة سلمى بـ"لوك كاجوال" رفقة ولي العهد و الأميرة خديجة (صور)
بواسطة 16 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية :
نشر المهدي بنكيران ، مؤسس جمعية محبي الملك محمد السادس، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، صورا للأميرة لالة سلمى، بـ"لوك كاجوال"، رفقة ولي العهد الأمير مولاي الحسن و الأميرة خديجة، الى جانب بعض أفراد الجالية المغربية بالعاصمة باريس.
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