الرئيسية | اقتصاد | بنكيران لـ"رويترز": إذا فزنا في الانتخابات سنرفع الدعم تدريجيا عن "البوطا"

بنكيران لـ"رويترز": إذا فزنا في الانتخابات سنرفع الدعم تدريجيا عن "البوطا"

بواسطة أخبارنا المغربية 28 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بنكيران لـ"رويترز": إذا فزنا في الانتخابات سنرفع الدعم تدريجيا عن "البوطا" بنكيران لـ"رويترز": إذا فزنا في الانتخابات سنرفع الدعم تدريجيا عن "البوطا"

أخبارنا المغربية :

أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أنه سيتم الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية وترشيد الدعم إذا فاز حزبه بانتخابات 7 أكتوبر، مشيرا انه سيشمل تغيير نظام دعم غاز الطهي "البوطان".

وأضاف بنكيران في تصريح  لوكالة الأنباء "رويترز"،  إنه يتوقع أن يبلغ الإنفاق على الدعم بين 12-13 مليار درهم في سنة2017، وبالتالي سيعرف الدعم انخفاضا من 15 مليار درهم العام الماضي.

و أوضح بنكيران إن حزبه سيمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك مزيد من ترشيد الدعم الذي يطلبه المقرضون الدوليون إذا فاز في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى يوم الجمعة المقبل.

 

 

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات