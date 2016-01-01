بنكيران لـ"رويترز": إذا فزنا في الانتخابات سنرفع الدعم تدريجيا عن "البوطا"
أخبارنا المغربية :
أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أنه سيتم الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية وترشيد الدعم إذا فاز حزبه بانتخابات 7 أكتوبر، مشيرا انه سيشمل تغيير نظام دعم غاز الطهي "البوطان".
وأضاف بنكيران في تصريح لوكالة الأنباء "رويترز"، إنه يتوقع أن يبلغ الإنفاق على الدعم بين 12-13 مليار درهم في سنة2017، وبالتالي سيعرف الدعم انخفاضا من 15 مليار درهم العام الماضي.
و أوضح بنكيران إن حزبه سيمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك مزيد من ترشيد الدعم الذي يطلبه المقرضون الدوليون إذا فاز في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى يوم الجمعة المقبل.
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