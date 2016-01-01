الشرطة القضائية تعتقل الكاتب المحلي لحزب العدالة و التنمية بالمضيق

سعيد المهيني من تطوان

أكدت مصادر متطابقة أنه تم مساء الإثنين 3 أكتوبر الجاري، إعتقال الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بالمضيق، و نائب رئيس اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية و الشؤون الاجتماعية و الثقافية و الرياضية بجماعة المضيق السيد محمد اليحياوي.

نفس المصدر افاد أن الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية إعترض على تنفيذ قرار هدم بناية غير مرخصة قبالة مسجد محمد السادس بمدينة المضيق، تعود ملكيتها لأحد المحسوبين على حزب العدالة والتنمية بمدينة المضيق ، مبرزا أن الكاتب المحلي لحزب المصباح قام بإعتراض القوة العمومية وشرع في سب وشتم رجال السلطة الذين عهد لهم تنفيذ قرار هدم بناء غير مرخص فوق الملك العمومي، مما دفع بأحد المسؤولين إلى إعمال القانون وتحرير محضر قضائي، ليتم نقله إلى مقر مفوضية أمن المضيق، حيث تم فتح تحقيق قضائي معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل عرضه على انظار العدالة.