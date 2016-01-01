الرئيسية | اقتصاد | الشرطة القضائية تعتقل الكاتب المحلي لحزب العدالة و التنمية بالمضيق

الشرطة القضائية تعتقل الكاتب المحلي لحزب العدالة و التنمية بالمضيق

بواسطة أخبارنا المغربية 12 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الشرطة القضائية تعتقل الكاتب المحلي لحزب العدالة و التنمية بالمضيق الشرطة القضائية تعتقل الكاتب المحلي لحزب العدالة و التنمية بالمضيق

سعيد المهيني من تطوان 

أكدت مصادر متطابقة أنه تم مساء الإثنين 3 أكتوبر الجاري، إعتقال الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بالمضيق، و نائب رئيس اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية و الشؤون الاجتماعية و الثقافية و الرياضية بجماعة المضيق السيد محمد اليحياوي. 

نفس المصدر افاد أن الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية إعترض على تنفيذ قرار هدم بناية غير مرخصة قبالة مسجد محمد السادس بمدينة المضيق، تعود ملكيتها لأحد المحسوبين على حزب العدالة والتنمية بمدينة المضيق ، مبرزا أن الكاتب المحلي لحزب المصباح  قام بإعتراض القوة العمومية وشرع في سب وشتم رجال السلطة الذين عهد لهم تنفيذ قرار هدم بناء غير مرخص فوق الملك العمومي، مما دفع بأحد المسؤولين إلى إعمال القانون وتحرير محضر قضائي، ليتم نقله إلى مقر مفوضية أمن المضيق، حيث تم فتح تحقيق قضائي معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل عرضه على انظار العدالة.

مجموع المشاهدات: 59 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات