بسبب موجة الجفاف.. المغرب في حاجة لاستيراد مليوني طن من القمح

قال المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني في المغرب اليوم الأربعاء إنه اشترى 260 ألف طن من القمح الأمريكي اللين بموجب اتفاقية تعريفة جمركية تفضيلية.

وطرح المكتب مناقصة لشراء 303 ألفا و637 طنا من القمح الأمريكي اللين على أن تصل هذه الكمية إلى الموانئ المغربية في موعد أقصاه 31 دجنبر المقبل.

وفى الشهر الماضي اشترى المكتب 235 ألف طن من القمح الأمريكي اللين و310 آلاف طن من القمح الأوروبي اللين و45 ألف طن من القمح الأوروبي الصلب بموجب نفس الاتفاقية.

ويعتقد تجار أن المغرب قد يستورد ما يصل إلى مليوني طن من القمح اللين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد أن أضرت موجة جفاف شديدة بمحصول البلاد من القمح هذا العام. وقالوا إن الرسوم الجمركية البالغة 30 في المائة على واردات القمح اللين تزيد من تنافسية قمح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام قمح البحر الأسود.

وأبرمت المملكة اتفاقيات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاستيراد بعض أنواع الحبوب بتعريفة جمركية تفضيلية وتتحدد الكميات على أساس حجم الحصاد المحلي.