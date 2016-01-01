مكتب الخليع يطالب حكومة بنكيران بأداء 3 ملايير درهم لهذا السبب
أخبارنا المغربية
كشفت مصادر مطلعة أن حكومة بنكيران مطالبة بأداء ثلاثة ملايير درهم، لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية.
و قالت يومية الصباح في عددها الصادر غدا، بأن الحكومة، لازالت تتماطل في تحويل مستحقات المكتب الوطني للسكك الحديدية من الضريبة على القيمة المضافة، ما أدى إلى تراكم المبالغ لتصل إلى 3 ملايير درهم.
وبحسب المصدر ذاته، فقد أثر هذا الوضع بشكل كبير على نشاط المؤسسة، التي أبانت حصيلة نشاطها، خلال نصف الأول من السنة الجارية، خسارة بقيمة 470 مليون درهم، وذلك رغم تحسن مبيعاتها التي ناهزت مليارين و200 مليون درهم.
شاشة أخبارنا
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟