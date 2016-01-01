تركيا تشتكي المغرب لمنظمة التجارة العالمية

قالت منظمة التجارة العالمية أمس الأربعاء إن تركيا قدمت شكوى بحق المغرب بسبب رسوم الإغراق التي يفرضها على وارداته من الصلب التركي المدرفل على الساخن.

وقالت المنظمة في بيان "تقول تركيا إن الإجراءات المغربية لا تتسق مع عدد من البنود الإجرائية والموضوعية لاتفاقية منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق.. هذه أول دعوى نزاع أمام منظمة التجارة يكون المغرب طرفا فيها."