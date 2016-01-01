تركيا تشتكي المغرب لمنظمة التجارة العالمية
بواسطة 20 دقيقة مضت
قالت منظمة التجارة العالمية أمس الأربعاء إن تركيا قدمت شكوى بحق المغرب بسبب رسوم الإغراق التي يفرضها على وارداته من الصلب التركي المدرفل على الساخن.
وقالت المنظمة في بيان "تقول تركيا إن الإجراءات المغربية لا تتسق مع عدد من البنود الإجرائية والموضوعية لاتفاقية منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق.. هذه أول دعوى نزاع أمام منظمة التجارة يكون المغرب طرفا فيها."
شاشة أخبارنا
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
قيم هذا المقال
إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"
هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟