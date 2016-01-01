مسؤولو البيضاء يحبسون أنفاسهم بعد زيارة ملكية مفاجئة للمشاريع المتعثرة

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بشكل مفاجئ، و بدون بروتوكول، قام الملك محمد السادس بجولتين خاصتين بمدينة الدارالبيضاء، للوقوف على المشاريع المتعثرة بالمدينة.

و وفق يومية المساء، فقد زار الملك مشروع “كازا مارينا”، الذي شيد على مساحة 26 هكتارا، باستثمار فاق 8 مليارات درهم، والذي يشهد مجموعة من التعثرات ومسلسلا من التعديلات عبر لجنة يرأسها والي الدار البيضاء، بعد تقرير فضح جملة من الخروقات همت هذا المشروع.

كما باشر الملك محمد السادس زيارات خاصة ليقف بنفسه على تفاصيل المشروع الذي لم يشيد بعد، رغم الإمكانات الضخمة التي وفرت له لجعله واجهة سياحية للمدينة تتمتع ببيانات عصرية منسجمة مع محيطها، في احترام تام لهندسة المدينة القديمة، بل وتنميتها على حد سواء.